Der Wald und Wiesenlauf in St. Peter am Ottersbach feierte zehnjähriges Bestehen

Tausend Kinder aus 13 Volksschulen und einer Mittelschule der Bildungsregion Südost nahmen am zehnten Wald- und Wiesenlauf in Sankt Peter am Ottersbach teil. Organisiert wurde das Laufevent von der örtlichen Volksschule mit Unterstützung der Elternschaft.