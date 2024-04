Neues Boutique-Hotel „maison 41“ in Bad Gleichenberg eröffnet

In Steinbach gibt es ein neues Urlaubsdomizil: die „maison 41“ mit sieben Suiten und einer Gartenanlage. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.