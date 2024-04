Brand auf der Riegersburg durch einen Blitzeinschlag: Das war die Übungsannahme für die am vergangenen Samstag durchgeführte großangelegte Katastrophenhilfsdienst (KHD)-Übung „Vulkan24“ rund um die malerische Kulisse in der Südoststeiermark. Insgesamt wirkten etwa 700 Einsatzkräfte von 73 Feuerwehren aus den Feuerwehrbereichen Feldbach, Radkersburg, Leibnitz, Weiz und Graz-Umgebung mit. Die Übung zielte thematisch auf die Brandbekämpfung in historischen Bauwerken, auf die Menschenrettung sowie auf die Bekämpfung von Waldbränden ab.