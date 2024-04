Kirchberg an der Raab hat nun einen der modernsten Bauhöfe mit Altstoffsammelzentrum

Am Wochenende eröffnete Landesrätin Simone Schmiedtbauer den neuen Bauhof mit angeschlossenem Altstoffsammelzentrum in Kirchberg an der Raab. Fünf Millionen Euro nahm man dafür in die Hand.