Wie man vor 70, 60 oder noch vor 50 Jahren in der Region gelebt hat, wissen nicht mehr viele. Die jüngere Generation könne sich das wohl kaum vorstellen. Mit diesen Gedanken leitete Feldbachs Bürgermeister und Vulkanlandobmann Josef Ober den Auftakt für die 2. Vulkanland-Wanderausstellung im Zentrum in Feldbach ein. Um „Haus und Hof“ geht es in der von Johann Schleich und Karl Lenz konzipierten Wanderausstellung, die ab sofort bis 19. April auf dem Feldbacher Hauptplatz besichtigt werden kann. Dann wird sie im 14-Tage-Rhythmus durch das Steirische Vulkanland wandern.