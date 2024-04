Dieser Mittwoch ist ein besonderer Tag in der Feldbacher Filiale des Markendiskonters Penny. Fällt auch den Kunden auf, dass da heute etwas anders ist? „Ja – sehr viele Mitarbeiter sind da – viel mehr als üblich“, hat Franz Stradner bemerkt. Er ist Stammkunde in der Filiale in der Gleichenberger Straße, da nimmt man das natürlich wahr.