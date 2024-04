Wenig Freude dürften die Besitzer eines Hauses an der B 69 in Weixelbaum (Gemeinde Deutsch Goritz) beim Heimkommen gehabt haben, als sie ein umgestürztes Güllefass und den dazugehörigen Inhalt in ihrem Garten entdeckten. Beim Abbiegen auf die L 264 Richtung Radochen dürfte laut Angaben der Feuerwehr ein Traktor mit einem Güllefass zu schnell gefahren sein. Der Anhänger stürzte dabei um und landete im Garten des Hauses an der Kreuzung.