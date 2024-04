„Rauf auf‘s Bike und rein in die Pedale“: So lautet das Motto des heurigen und bereits 11. Rad-Openings in Bad Radkersburg. Bei angenehmen rund 20 Grad und Sonnenschein dreht sich kommendes Wochenende von 12. bis 14. April drei Tage lang alles um den Drahtesel – am Freitag beim „Einradeln“, am Samstag beim „Anradeln“ und am Sonntag dann beim „Ausradeln“.