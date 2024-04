Nach einem Spaziergang am späten Montagnachmittag mit dem fünfjährigen Sohn und dem Familienhund ging eine 31-jährige Mutter aus Gnas in ihr Wohnhaus, um den Hund zu versorgen. In dieser Zeit kehrte ihr Sohn unbemerkt ins Freie zurück und begab sich in ein an den landwirtschaftlichen Betrieb angrenzendes Nebengebäude seines Großvaters.