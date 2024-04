Radkersburger Hof investiert 10 Millionen Euro in Zubau zur Klinik Maria Theresia

Der größte Betrieb in Bad Radkersburg wird noch größer: Am Radkersburger Hof wurde der Spatenstich zu einem 10-Millionen-Euro-Zubau gesetzt. 55 Einzelzimmer werden an das Haus Joseph angeschlossen.