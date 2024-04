Freunde von Jazz, Blues, Soul, Swing und Funk kommen in der Ost- und Südoststeiermark von 7. April bis 17. Mai wieder auf ihre Kosten: Organisator Siegfried Reisinger und sein Team präsentieren ein umfangreiches Programm für den heurigen „Jazzliebe-Spring“. Das Festival steht unter dem Motto „Ein Festival - People to People“, wie Reisinger betont. Deshalb seien in insgesamt zehn Konzerte auch heuer wieder eine Mischung aus heimischen Größen der Jazzszene und internationalen Gästen vertreten.