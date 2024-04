Zwei Mitarbeiter des Baumarktes Niederer in Jennersdorf – Christina Rabl und Manfred Jost – ehrte die Arbeiterkammer Burgenland für 25 beziehungsweise für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. „Gerade im Handel hatten es die Beschäftigten in letzter Zeit nicht leicht. Wenn jemand so lange in einem Unternehmen tätig ist, dann muss auch das Arbeitsklima stimmen – und das tut es beim Niederer“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch.



Deshalb freute sich Michalitsch über die Verlässlichkeit und langjährige Treue und überreichte eine Auszeichnung: „Ich bedanke mich bei den Beschäftigten für ihre langjährige Treue und auch beim familiengeführten Traditionsunternehmen in dritter Generation. Damit eine Firma gut funktioniert, braucht es eine gute Geschäftsführung und natürlich Mitarbeiter, die mit dem Unternehmen durch dick und dünn gehen!“