Am Mittwochnachmittag gegen 15.29 Uhr ereignete sich auf der B69 zwischen Mureck und Weitersfeld ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Dabei kollidierte das Auto aus bisher unbekannter Ursache mit dem Gülleanhänger eines in Richtung Weitersdorf vorausfahrenden Traktors. In weiterer Folge wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert.

Die Freiwillige Feuerwehr Mureck rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und insgesamt neun Einsatzkräften aus und barg das im Graben gelandete Fahrzeug mittels Schwerem Rüstfahrzeug und Kran. Außerdem waren Polizei, Rotes Kreuz und das Notfallteam der Landarztpraxis Mureck im Einsatz. Verletzt wurde beim Unfall niemand.