Eigentlich hätte die Sache per außergerichtlichem Tatausgleich bereinigt werden können. Aber der kam nicht zustande – vorerst. So sitzt ein Mann nun vor Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz: Verdacht auf Körperverletzung. Zugetragen hat sich der Vorfall in einer öffentlichen Sauna. Drei junge Männer wollten in die Sauna, aber ihre Badehose nicht ausziehen, was die Hausordnung aber aus hygienischen Gründen vorschreibt.