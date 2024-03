Bankomat, Poststelle oder Wirtshaus – dass in ländlich geprägten Bezirken die Infrastruktur zunehmend abgebaut wird, ist ein altbekannter Trend. Die Arbeiterkammer Burgenland will sich dem jedoch entgegenstemmen und setzt auf Kooperation. Deshalb investiert die AK auch rund 300.000 Euro in den Ausbau der Bezirksstelle Jennersdorf und will neben der Arbeiterkammer und der ÖGK in Zukunft auch die Räumlichkeiten des AMS und des BFI im Gebäude unterbringen. Dadurch soll den Kunden ein ganzheitliches Service geboten werden.