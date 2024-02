Glück im Unglück hatte ein Kärntner aus dem Bezirk Wolfsberg am Mittwochabend auf der L 201: Gegen 17.30 Uhr war der Mann mit seinem Pkw auf der Berndorferstraße von Feldbach in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs. Im Ortsgebiet von Unterstorcha (Gemeinde Paldau) ereignete sich dann der Unfall: Der Mann kam mit seinem Pkw auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto kam auf den Rädern wieder zum Stehen.