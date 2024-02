„Man merkt schon, dass in der ersten Reihe mehr Verantwortung auf einem lastet. Aber mit einem guten Team – und das haben wir – lässt sich das gut bewerkstelligen“, blickt Bad Gleichenbergs Bürgermeister Michael Karl positiv auf die Herausforderungen im Jahr 2024. Eine der größten sei mit Sicherheit die Sanierung der Volksschule in Bad Gleichenberg. Diese ist mehr als 60 Jahre alt und auch, was die Unterrichtsmöglichkeiten betrifft, etwas aus der Zeit gefallen. „Wir planen deshalb den Turnsaal wegzureißen und neu zu bauen. Damit obendrauf eine Art Aula entstehen kann“, so Karl. Innerhalb eines Jahres soll der rund 8,1 Millionen Euro teure Umbau fertiggestellt werden: „Am ersten Ferientag ist Baubeginn, die Schüler können derweil in der Tourismusschule unterkommen“, erklärt der Ortschef den Plan.