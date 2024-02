Am Mittwochnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf zu einem besonderen Einsatz gerufen: In Leitersdorf (Gemeinde Feldbach) an einer Begleitstraße auf Höhe des Schlosses Hainfeld war eine Katze der Rasse „Russisch Blau“ auf einen Baum geklettert und traute sich nicht mehr alleine herunter. Eine Spaziergängerin war durch ein klägliches Miauen auf das verängstigte Tier aufmerksam geworden und verständigte die Feuerwehr.