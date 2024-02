Gegen 10.45 Uhr war am Dienstagvormittag ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Klöch damit beschäftigt, einen etwa 1,50 Meter langen „I-Träger“ händisch in einer Halle zu transportieren. Dabei fiel dem Lehrling der etwa 30 Kilogramm schwere Metallträger aus bislang ungeklärter Ursache auf das Bein.

Ein Arbeitskollege leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des 16-Jährigen. Er wurde mit einer schweren Verletzung vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden.