Unscheinbar sehen sie aus, die kleinen dunkelblauen Plastikstreifen, die an den Leitpfosten neben der B 69 in Halbenrain angebracht wurden. Und doch soll die Wirkung dieser optischen Reflektoren recht groß sein: „Es ist ein vergleichsweise simples Spiegelsystem, das in der Nacht Scheinwerferlicht in die Umgebung reflektiert. Fällt es einem Tier ins Auge, bleibt dieses reflexartig kurz stehen und läuft so nicht vor den Pkw“, erklärt Wolfgang Steiner, von der Interessensvertretung „Land- und Forstbetriebe Österreich“.