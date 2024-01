„Ich habe gemerkt, ich bin kreativ und ich möchte einen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, erklärt Claudia Schmidt ihre Motivation das „Crocoland“ in Riegersburg zu gründen. Dort bietet die diplomierte Sozialbetreuerin Kinderunterhaltung und -betreuung sowie Workshops mit Kindern an. Vor einigen Jahren merkte Schmidt, dass sie neben ihrer Arbeit bei der Tageswerkstätte der Barmherzigen Brüder in St. Ruprecht an der Raab noch mehr machen wollte: „Und weil ich gut mit Menschen kann und als Mama von Zwillingen auch immer gern die Geburtstagspartys organisiert habe, kam die Idee zur Kinderanimateurin.“