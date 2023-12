Fad wird es mit ihnen nie – so vielfältig wie ihre Kunst, so bunt ist auch die Entertainment-Landschaft der Ost- und Südoststeiermark. Das zeigt auch die heurige Kandidatenliste zur Wahl der „Köpfe des Jahres 2023“ in der Kategorie „Entertainment“ aus der Ost- und Südoststeiermark, denn mit schmeichelndem Gesang, fetzigen Beats, einem großen Comeback sowie viel Witz und Magie unterhalten diese fünf Entertainer ihr Publikum.

Günther Gaber

In Sachen Fasching ist Günther Gaber eine Institution. Seit 37 Jahren ist er fixe Größe der legendären Faschingssitzungen des Narrenkartells Bad Gleichenberg – als Sketchschreiber und Akteur auf der Bühne. Theater gespielt hat Gaber schon in der Volksschule und später im Borg Feldbach. Nervös ist der lang gediente Faschingsnarr noch vor jedem Auftritt, aber sobald er auf der Bühne steht, ist das Lampenfieber weg. Der Schmäh geht dem hauptberuflichen Polizisten nicht aus, ebenso wenig die Inspiration für neue Nummern. 270 Sketches sind über die Jahre zusammengekommen. An die 50 Prozent stammen von Gaber. Mit ihm als Obmann des Kulturkreises Bad Gleichenberg (seit 1994) war der Kurort steirische Narrenhauptstadt und ist Dauergast bei „Narrisch guat.“

Seit 37 Jahren engagiert sich Günther Gaber in der Bad Gleichenberger Kulturszene © Peter Siegel

Tagtraeumer

Weit über die Oststeiermark hinaus feierte die Band „Tagtraeumer“ bereits vor Jahren enorme Erfolge. Dabei konnte man ihren Hit „Unendlich gleich“ gar nicht überhören, da alle Radiosender des Landes ihn auf und ab spielten. Vor fünf Jahren kündigten sie anschließend überraschend eine Pause an. Nun sind sie zurück: Thomas Schneider, Kevin Lehr und Tobias Fellinger feiern ihr Comeback als Band und starten mit ihrem neuen Song „Alles und mehr“ durch. Das erklärte Ziel ist es erneut die Charts zu stürmen, aber auch die Freude zur Musik wiederzuerwecken.

Das Poptrio Tagtraeumer will in die Charts © WARNER

Anja Wendzel

Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, München, Essen: Es gibt keine große deutsche Musicalbühne, auf der Anja Wendzel noch nicht gestanden hat. Als Musicaldarstellerin hat sich die Fürstenfelderin einen Namen gemacht. So stand sie im Kultmusical „Tanz der Vampire“ fast zweitausendmal auf der Bühne, gut 150 Mal in der Hauptrolle der „Sarah“.

Anja Wendzel bringt regionale Kulinarik und musikalische Unterhaltung unter einen Hut © Patricia Koppenberger

Seit 2020 widmet sie sich verstärkt ihrer zweiten großen Liebe, dem Schlager. Mit ihrer Debütsingle „Sommerregen“ belegte sie um den deutschen „Hit des Jahres“ Platz zwei. Auch mit ihren „Genusskonzerten“ hat sich die Oststeirerin einen Namen gemacht. Sie wurden zur regionalen Veranstaltungsmarke.

Gemeinsam mit der Steiermark-Plattform „5komma5sinne“ sie dafür heuer ein neues Konzertkonzept erarbeitet: Regionale Kulinarik vereint mit heimischer Musik, um regionale Betriebe und feine Unterhaltung unter einen Hut zu bringen. Die ersten gemeinsame Konzerte gab es im Genusshotel Riegersburg und im Weber Grillcenter Graz.

Benjamin Baumgartner

Als DJ Proudz erobert der 20-jährige Benjamin Baumgartner aus Feldbach DJ-Pulte in ganz Österreich. Bereits mit 13 Jahren machte er seine ersten DJ-Versuche im Key West in Straden. Seither legt er bei Maturabällen, Festen und in Clubs auf. Mittlerweile hat er rund 40 Aufträge im Jahr und mehr als 3000 Follower auf Instagram. Zur Musik gekommen ist er über seinen Onkel, der in den 90er Jahren DJ war. „Mein Ziel ist es immer, Menschen, die einen schlechten Tag gehabt haben, glücklich zu machen. Ich will, dass sie lachen können und Spaß haben.“ Das gelingt dem DJ mit House, Kommerz, EDM und „immer etwas zum Mitsingen“. Hauptberuflich ist Baumgartner Elektrotechniker bei E-Lugitsch in Gniebing.

Benjamin Baumgartner mischt die Dj-Pulte in ganz Österreich auf © Privat

Paul Sommersguter

Der gebürtige Hartberger Paul Sommersguter entschied sich nach Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften Zauberkünstler zu werden und als solcher das Unmögliche möglich zu machen. Er ist nicht nur zweifacher österreichischer Meister der Zauberkunst, sondern auch Gewinner des Grand Prix der Zauberkunst und Vize-Europameister. Mit seinen Shows ist er auf Bühnen in Österreich und ganz Europa unterwegs. Gemeinsam mit seiner brasilianischen Frau Luciana Sousa hatte Sommersguter zudem die Idee zum Samba-Festival, das vergangenen Sommer zum 2. Mal in Hartberg über die Bühne ging und die Altstadt für drei Tage in ein „Klein Rio“ verwandelte.