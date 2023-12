Erst im Mai dieses Jahres hat Familie Schuster ihre Tischlerei in St. Anna am Aigen nach einem kompletten Umbau neu eröffnet und zu einem großen Fest geladen. Nun gibt es den nächsten Grund zur Freude: Gerhard Schuster hat beim „Follow me“-Award der Wirtschaftskammer Steiermark den zweiten Platz belegt.

Mehr als 3400 Stimmen für Schuster

Insgesamt zwölf Nachfolgerinnen und Nachfolger standen zur Wahl. Schuster sammelte mehr als 3400 Stimmen beim Online-Voting. „Familie Schuster ist innovativ genug, um mit der Zeit zu gehen, und doch so tief in unserer Region verwurzelt, dass sie die Wohn- und Lebensstile unserer Heimat kennt und versteht“, so WKO-Regionalstellenleiter Thomas Heuberger, der den Betrieb nominierte.

Die umgebaute Tischlerei wurde im Mai dieses Jahres eröffnet © Ramona Lenz

Tischlerei setzt auf 3D-Raumplanung

Begonnen hat die Geschichte der Tischlerei Schuster bereits vor 85 Jahren mit Urgroßvater Josef Schuster. 1938 gründete er den Familienbetrieb. Als sein Vater, ebenfalls Josef Schuster, den Betrieb in den 70er-Jahren übernahm, wurden nicht mehr nur Möbel produziert, sondern auch Fenster und Türen. Heute bietet das Unternehmen neben Unikatmöbelstücken auch die Planung von gesamten Räumen an. Seit 2020 setzt das Unternehmen auf 3D-Raumplanung. „In meiner Werkstatt wird nicht nur gehämmert und gesägt, hier werden Träume in Holz gemeißelt“, so Gerhard Schuster.

Übrigens: Der erste Platz ging an Andreas und Stefan Halwachs von der Grabner Stahl & Maschinenbau GmbH in Hartberg.