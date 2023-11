„Ich erinnere mich noch genau daran, wie schön es war, als durch die EU damals die Grenzen gefallen sind“, sagt David Kranzelbinder. Der Fotograf und Kurator der Ausstellung „Der Angriff des Jetzt auf die übrige Zeit“ ist in Mureck aufgewachsen, direkt an der Grenze zu Slowenien. Daher fühle er sich eng verbunden mit dem neuesten Projekt, an dem er mitgearbeitet hat. Zusammen mit den slowenischen Fotografinnen Dunja Larise und Barbara Caspar hat Kranzelbinder an dem Fotoprojekt gearbeitet.