Es war der Palmsonntag des Jahres 1910. Anna Suppan war gerade auf dem Weg nach Aschau bei St. Stefan im Rosental. Sie stammte aus Wörth bei Gnas, wo sie am 28. Mai 1891 geboren worden war. Ihre Eltern waren Keuschler, die ihre große Kinderschar kaum ernähren konnten. So kam sie als Dienstmagd zum Schmiedemeister Trummer vulgo Feldjosl in Wörth.