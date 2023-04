Eine Herausforderung für die ganze Familie

Fall 1: Immer wieder hat ihre Tochter mit Panikattacken zu kämpfen. Jahrelang wissen die Ärzte nicht wieso. Die Sorge um ihr Kind und die damit einhergehenden Probleme sind für die Alleinerziehende eine enorme emotionale Belastung. Die Steirerin kann ihrem Job nicht mehr nachgehen, weil sie sich um ihr Kind kümmern muss. Beinahe schlittert die Familie in die Obdachlosigkeit. „Steirer helfen Steirern“ unterstützte bei den Mietrückständen.

Plötzlich wurde alles zu viel

Fall 2: Die Trennung von ihrem Lebensgefährten hat eine Steirerin psychisch und finanziell aus der Bahn geworfen. Was sich davor mit zwei Monatseinkommen gut ausging, kann die Alleinerzieherin heute nur schwer stemmen. Die Kosten für das Auto, die Miete für die Wohnung, die Versicherungen – Monat für Monat steht die Frau vor der Frage: Geht sich das finanziell aus? Einen Teil der Miete konnte die Steirerin nicht aufbringen, „Steirer helfen Steirern“ unterstützte.

Rechnungen stapelten sich

Fall 3: Das Haus, das eine alleinerziehende Steirerin mit ihren drei Kindern bewohnt, ist in die Jahre gekommen. Auch die Heizkosten kann sich die Familie kaum noch leisten. Hinzu kommen gesundheitliche Probleme, Kosten für die Therapie, die das Budget der Steirerin schmälern. Die alleinerziehende Mutter kam an ihre Grenzen und bat „Steirer helfen Steirern“ um Hilfe. Wir springen ein und helfen der Familie bei der Bezahlung der Heizkostenrechnung.

Finanziell aus der Bahn geworfen

Fall 4: Eine Steirerin lebt mit ihren Kindern in einer Wohnung. Nach der Scheidung brach der Kontakt zu ihrem Ex-Mann vollständig ab. Er verschuldete die Familie, was zu großen finanziellen Problemen führte. Der alleinerziehenden Mutter blieben am Ende des Monats nur wenige Euro zum Leben. Miete, Kinderbetreuung und eine anstehende Autoreparatur – das konnte sich die Frau nicht mehr leisten. „Steirer helfen Steirern“ griff der Familie unter die Arme.

Psychische Belastung

Fall 5: Ihr Ex-Partner hat die Töchter der Steirerin sexuell missbraucht. Das dadurch verursachte psychische Trauma ist eine enorme Belastung für die Familie. Der Mann wurde verurteilt. Zurück bleibt die alleinerziehende Mutter, die mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Eine Tochter leidet an schweren Depressionen, für ein weiteres Kind ist das Schulgeld fällig. Das alles stellt die Familie vor große Schwierigkeiten. „Steirer helfen Steirern“ griff der Familie unter die Arme.

Kosten mit einem Schlag verdreifacht

Fall 6: Anfangs kam die Familie noch gut über die Runden. Mit den Teuerungen stiegen die Kosten für die Stromrechnung ins Unermessliche, für die alleinerziehende Mutter keine leichte Aufgabe. Weil im ganzen Haus eine Elektroheizung verbaut ist, haben sich die laufenden Kosten mit einem Schlag verdreifacht. Ihre finanzielle Situation belastet die Frau psychisch enorm, schürt Existenzängste. „Steirer helfen Steirern“ unterstützte bei den Stromkosten.

Finanzielle Notsituation

Fall 7: Weil eine Steirerin nach der Geburt ihres zweiten Kindes keinen Betreuungsplatz finden konnte, blieb die Alleinerziehende zu Hause. Ab diesem Zeitpunkt begann für sie eine finanzielle Notsituation. Die Sozialunterstützung wurde ihr nicht bewilligt, Sonderauszahlungen mussten bezahlt werden. In dieser Zeit war sie nicht in der Lage, die Miete für zwei Monate zu bezahlen. Um die Familie finanziell zu entlasten, übernahm „Steirer helfen Steirern“ die Mietkosten.