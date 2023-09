em 65-Jährigen Gerald Ganglbauer ist es ein großes Anliegen, Menschen mit Musik eine Freude zu machen. „Mein Leben zieht sich durch die Welt der Noten“, erzählt er. Seit 2013 lebt der geborene Grazer in Stattegg, jetzt bringt er zum bereits zweiten Mal ein Jazzfestival in die Gemeinde. Schon vergangenes Jahr war der Konzert-Abend ein großer Erfolg, erzählt Ganglbauer stolz: „Das hat super funktioniert, 300 Leute sind gekommen und es war ein wirklich schöner Abend.“

Mit nur 25 Jahren gründete Ganglbauer den unabhängigen Gangan Verlag, damals war er Österreichs jüngster Verleger. Einige Zeit verbrachte er in Wien, bevor es ihn nach Sydney in Australien zog. Mit doppelter Staatsbürgerschaft und seinem Erfolg wurde Ganglbauer unter anderem neben Arnold Schwarzenegger zu einem der Top Auslandssteirer.