Alfred Fleissner ist geborener Wiener, seit 57 Jahren aber „waschechter“ Mariazeller. 1968 restaurierte Fleissner einen Triebwagen der Straßenbahn Baden und so begann eine historische Sammlung denkmalgeschützter Straßenbahnwagen in Mariazell. Für die Rettung denkmalgeschützter Fahrzeuge bekam er nun den Würdigungspreis 2022 verliehen. Der Verein „Denkmal Steiermark“ vergibt diese Auszeichnung jährlich an Personen oder Institutionen, die sich in besonderer Weise um die Erhaltung des historischen Erbes bemühen.