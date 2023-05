Ein zerschelltes Flugzeug mit mehreren Schwerverletzten. Hier zählt jede Sekunde. Zumindest in der Theorie. Beim der EMS Competition in New York werden kein Mühen gescheut, um Notfallmedizinteams aus der ganzen Welt eine Bühne zu bieten. In einem Wettkampf treten sie gegeneinander an. So auch Nikolaus Schneider, Jacob Rockstroh, Jekaterina Baumgartner, Benjamin Roszipal und Bernhard Kowalski - sie sind das erste österreichische Team, das bei dem Notfallmedizin-Wettbewerb in New York teilnehmen darf.