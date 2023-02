Nicht jedes Talent offenbart sich schon in jungen Jahren. So lässt sich das zumindest bei Jutta Ferber-Gajke kurz zusammenfassen. "Wenn ich früher gewusst hätte, dass ich das so gut kann, dann wäre das wahrscheinlich mein Beruf geworden", sagt die gebürtige Norddeutsche. Beruflich führte sie ihr Weg zunächst an die Universität Bremen, wo sie als Studienberaterin im Bereich Fernstudium gearbeitet hat.