Durch Kunst anderen Kindern helfen – das ist das Ziel des Projektes „4K“, das die Leiterin der Volksschule Rosenberg ins Leben gerufen hat. Was mit einer Klasse der Volksschule begonnen hat, wurde schnell zu einem Selbstläufer, der alle 175 Schülerinnen und Schüler in seinen Bann gezogen hat. „Das Schöne an dem Projekt ist, dass die Kinder etwas erarbeiten, daran eine Freude haben und etwas dazulernen und gleichzeitig durch ihr Kunstwerk wiederum anderen eine Freude machen“, erzählt die Schulleiterin Viktoria Sulzberger.