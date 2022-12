Hände schnellen nach oben, Kinder fallen sich in die Arme, der Boden der Mehrzweckhalle Gratwein bebt – nicht nur sprichwörtlich. Der Grund: Die Schülerinnen und Schüler der MS Kirchberg an der Raab haben den „Kinderrechte Song Contest 2022“ für sich entschieden. Ein unerwarteter Sieg, wie Schülerin Hannah Halb (12) erklärt: „Ich war so aufgeregt, alle haben nur noch geschrien – niemand von uns hat wirklich damit gerechnet, dass wir den ersten Platz machen“, erzählt sie. Denn die Konkurrenz war groß: Acht Projekte schafften es in die nähere Auswahl – eingereicht von Volksschulen, einer Bafep und von Einzelpersonen.