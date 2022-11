Summiert sind es 379,75 Kilometer, die Sonja Hofstetter in den letzten neun Jahren zwischen Staten Island und dem Central Park gelaufen ist - oder wie die seit 12 Jahren in New York City (NYC) lebende Bärnbacherin zählen würde: 235,89 Meilen. Seit 2014 läuft Hofstetter den New York City-Marathon (42,195 km) jedes Jahr, 2020, als der Lauf pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, auch virtuell. Ein Höhepunkt: 2018 führte sie einen Blinden durch den Bewerb. „Das war unglaublich schön“, schwärmt die 38-Jährige.