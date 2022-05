Ihre Tochter Barbara ist schuld. Von sich aus hätte Maria Possert nicht gedacht, dass ihre Lebensgeschichte spannend genug sein könnte, um in der Kleinen Zeitung erzählt zu werden. „Barbara sagt mir immer: Man muss nicht so demütig sein,“ erklärt die Liebocherin. Aber um sich ein Leben lang auf Posserts fast selbstverständliche Art in die Gemeinschaft einbringen zu können und für andere da zu sein, braucht es auch keine Selbstdarsteller.

Seit ein paar Wochen ist Possert nun 80 Jahre alt – „Ich habe lange gebraucht, um das zu realisieren, weil ich immer noch so gut drauf bin.“ Und noch immer ist sie in „positiver Entwicklung“, wie sie selbst sagt. „Man verändert sich ja immer wieder und bekommt eine neue Sicht.“ Drei Kinder hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Alois großgezogen, zehn Enkelkinder gehören heute zur Familie. „Ich habe von meinen Kindern viel gelernt“, sagt sie.