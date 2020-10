Facebook

Heuer keine Zugvögel: die Kabarettpreise bleiben dank Lisa Alexandra Holzner und Michael Diekers in Graz © Willgruber-Spitz

Mega!!!“, jubelt Lisa Alexandra Holzner. „Dieses Gefühl war kaum in Worte zu fassen“ für Michael Diekers. Die beiden Steirer hatten „wirklich nicht damit gerechnet“, als Duo „Ananas“ beim 34. Grazer Kleinkunstwettbewerb vorigen Samstag im Theatercafé unter den sechs Finalisten gleich bei Publikum und Jury an erster Stelle zu punkten und beide originellen Vogel-Trophäen der Ortwein-Keramikklasse einzufangen.

Bonmots aus der und über die Waldorf-Pädagogik, Anmach-Schmähs und Verliebtsein begeisterten als „bekannte Themen mit überraschenden Pointen“, so der Tenor der Jury über ihrer Entscheidung.

Ganz unbedarft sind die Zwanzigjährige und ihr Bühnenpartner (Jahrgang 1994) allerdings nicht. Lisa Alexandra Holzner hat während ihrer Waldorf-Schulzeit bei etlichen Musicals mitgewirkt (etwa „Tales of Eldur“, „Ich heiße Kasper“) und dort während der „Proben für ‚Ludwig II‘ vor circa einem Jahr“ Michael Diekers kennengelernt.