Manuel Sammer und Michael Fürst © KK

Wenn man helfen kann, dann macht man das. Das ist doch selbstverständlich.“ Manuel Sammer aus Riegersburg hat es keine Überwindung gekostet, am 1. April in den Zivildienst zurückzukehren. Im Gegenteil. Beim Roten Kreuz Feldbach, wo der 19-Jährige bereits 2018/2019 regulär seinen Zivildienst geleistet hat, arbeitet er hörbar gern. Das hat er schon in den Sommerferien gemacht. Die Zeit vor Covid ...