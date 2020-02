Der aus Bruck/Mur stammende Dirigent Michael Fendre (45) ist in Kärnten und Kroatien hochaktiv. Und im Internet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umtriebig als Dirigent, Impresario und Forscher: Michael Fendre. Oben seine Homepage als „virtuelles Handbuch“ zu Haydns Opern © kk

Gründung des Streichorchesters Arco Musicale noch zu Studienzeiten in Graz, Gründung des Alte-Musik-Festivals Trigonale in Kärnten, Koordinator der Orchesterakademie Ossiach ... den Namen Michael Fendre verbindet man mit einer Reihe von ehrgeizigen Projekten aus der Vergangenheit. Zuletzt hat sich der Dirigent, seit 2010 künstlerischer Leiter des Festivals Kvarner in Opatija, für Klagenfurt als Kulturhauptstadt 2024 ins Zeug gelegt. Vergeblich.