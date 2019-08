Gini Lampl (23) aus Deutschlandsberg hat bei der World Championships of Performing Arts sechs Medaillen abgeräumt und ein begehrtes Stipendium an der New York Film Academy ergattert.

Gini Lampl feiert in Los Angeles Gold Erfolg. © KK

„Es ist ein überwältigendes Gefühl, mit einem selbst geschriebenen Song Silber zu gewinnen“, erzählt Gini Lampl euphorisch. Neben der Silber-Medaille für ihren Song „Baby“ hat die Künstlerin kürzlich bei der World Championships of Performing Arts 2019 in Los Angeles zwei Bronze und sogar drei Gold-Medaillen nach Österreich geholt. Zusätzlich hat sie eines von sechs begehrten Stipendien an der New York Film Academy bekommen.