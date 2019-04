Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Laube spielt mit Schubert und Meik derzeit im Trio © (c) LORENZ LAUBE

Wer in den letzten Jahrzehnten zwischen Krieglach, Kumberg, Graz und Gamlitz musiziert oder musikbegeistert Konzerte heimischer Partien besucht hat, dem wird das Gesicht vom Schurl bekannt vorkommen. Der Architekt, der in Mitterdorf im Mürztal vor 52 Jahren seinen ersten Schrei gemacht hat, frönt mit Leidenschaft einem besonderen Handwerk, das in dieser Form hierorts nur noch wenige beherrschen. Georg Laube ist kein Singer-/Songwriter, kein Austropopper, kein Protestsänger. Er ist der letzte Liedermacher.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.