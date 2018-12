Facebook

Es gibt Zeitgenossen, die fliegen bis zu 27 Stunden und fast 18.000 Kilometer, nur um festzustellen, dass die Südalpen Neuseelands nicht schöner sind als unsere wunderbare obersteirische Alpenlandschaft“, schüttelt Franz Josef Dorn den Kopf. Er ist einer, der sich nicht sattsehen kann an der heimischen Bergwelt, die Gipfel vom Hochschwab übers Gesäuse bis in die Niederen Tauern seit Jahrzehnten erkundet. Und er ist einer, der sich nicht sattdenken kann, was das Leben betrifft, die Schöpfung und die Verantwortung des Menschen ihr gegenüber.

