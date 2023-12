Die Adventzeit bringt so manche Leckereien mit sich. So findet auch das traditionelle Kletzen- oder Früchtebrot alljährlich seinen Weg auf festlich gedeckte Tische. Das bewiesenermaßen beste Kletzenbrot des Landes wird von Margarethe Loibner gebacken. Die Bäuerin aus Eibiswald in der Südsteiermark wurde nämlich von der Landwirtschaftskammer zur Siegerin gekürt – und das bereits zum zweiten Mal, nachdem sie vor elf Jahren für ihr Kletzenbrot den Sieg schon einmal nach Hause getragen hatte.