Ungeplant und eigentlich auch ungewollt: Hertha Nitsche landete in Italien an der Spitze des Unternehmens Torri, das Stahlkonstruktionen für die industrielle Anwendung herstellt. Es ist eine Exportfirma in Vicenza im Nordosten Italiens, die – wie vergangene Woche bekannt wurde – mit ihren 135 Mitarbeitenden vom Stahl- und Technologiekonzern voestalpine gekauft wurde.