Um das zu erreichen, was er mit 27 Jahren geschafft hat, brauchen die meisten Menschen fünf oder sechs Versuche. Bei ihm klappte es gleich beim ersten Mal. Maximilian Gregor Glatz wird Master of Wine (MW), bisher gibt es in Österreich nur drei Menschen mit diesem Titel. Bald gibt es einen vierten - aus der Steiermark. Glatz studierte am Institute of Masters of Wine (IMW) in London und bestand dort dieser Tage die wohl schwierigste Weinprüfung der Welt. Nach seiner Defensio zählt auch er dann zu den weltweit über 410 MWs aus lediglich 31 Ländern.