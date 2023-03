Steirerinnen und Steirer warten mehrere Monate, bis ihnen die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die Wahlarztkosten erstattet. Was tun Sie dagegen?

VINZENZ HARRER: Wir sind jetzt über alle Fächer drübergerechnet bei knapp 100 Tagen Wartezeit. Wir nehmen das sehr ernst. Wir haben personell wieder stark nachaufgebaut. Es wird zum Beispiel auch in Kärnten für die Steiermark abgerechnet. Parallel dazu wird das digitale Abrechnungskonzept aufgebaut. Das Ziel ist, dass wir irgendwann unmittelbar nach jedem Arztbesuch die Abrechnung vom Arzt bekommen und nicht mehr vom Versicherten. Wir bieten auch den Wahlärzten an, das Konzept zu nutzen.

MATTHIAS KRENN: Wir wollen die Wahlärzte besser integrieren. Auch in Elga. Wir sind in guten Gesprächen mit der Ärzteschaft. Das System bessert sich jetzt praktisch Schritt für Schritt. Wir werden das bald einmal geschafft haben.