Was haben ein kaputter Gartenschlauch und eine leere Zahnpastatube gemeinsam? Augenscheinlich nicht viel. Dennoch landen sie am Ende des Tages häufig in derselben Mülltonne. Nur 32 % jenes Mülls, der in der Steiermark als Restmüll weggeworfen wird, gehört tatsächlich in die schwarze Tonne. Die übrigen 68 % bestehen zu unterschiedlichen Anteilen aus anderen Müllsorten. Einen besonders hohen Prozentsatz nehmen Verpackungen ein, die durch eine korrekte Entsorgung wiederverwertet werden könnten.