Jenem Steirer, der sechs Jahre lang in seinem Wohnhaus in Kitzeck im Bezirk Leibnitz eine ärztliche Praxis betrieben haben soll, ohne die erforderliche Ausbildung oder die Berechtigung dazu zu besitzen, wird heute am Straflandesgericht in Graz der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Kurpfuscherei, Körperverletzung, schweren gewerbsmäßigen Betrug und Urkundenfälschung vor. 126 Patienten wurden laut Anklage von ihm "behandelt".