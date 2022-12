Am 11. Mai 2021 stürzte in einem oststeirischen Steinbruch ein 70 Tonnen schwerer Muldenkipper über eine Geländekante, der Fahrer (55) kam dabei ums Leben. Verantworten musste sich am Mittwoch dafür am Landesgericht Graz der Betriebsleiter (47). Der Vorwurf: grob fahrlässige Tötung.