In der Justizwache kursiert ein "offener Brief", in dem Mitarbeiter der Justizanstalt Graz-Jakomini Missstände anprangern: Die Führung habe "die Kontrolle verloren", sogar eine Gefährdung der Öffentlichkeit stehe im Raum. Der Brief gelangte über die Kronenzeitung in die Öffentlichkeit, im Hintergrund steht eine parlamentarische Anfrage der FPÖ an Justizministerin Alma Zadić, die im September beantwortet werden soll.