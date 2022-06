Am Donnerstagvormittag begann der Prozess, am Anfang war der Erstangeklagte am Wort. Das Opfer, meint der Angeklagte mit dem grauen Vollbart (48) vor dem Geschworenengericht in Graz, werde alles klarstellen. Der Steirer fühlt sich des schweren Raubes schuldig, des Mordversuchs aber nicht. Anfang November ist der fünffach Vorbestrafte laut Anklage mit seinem acht Mal vorbestraften Komplizen (44), den er in der Haft kennengelernt hatte, in Eggersdorf in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Aber zum Mittäter sagt er nichts.