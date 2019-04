Facebook

© LFV Franz Fink

Die große Publikumswahl der Kleinen Zeitung steht heuer im Zeichen der Kür der "beliebtesten Feuerwehr der Steiermark". Alle Feuerwehren (Freiwillige, Betriebs- und Berufsfeuerwehren) sind herzlich eingeladen, an der Platzwahl teilzunehmen.

Zur Teilnahme: Um als Feuerwehr teilnehmen zu können, ist eine Registrierung (am besten durch das Kommando) erforderlich. Einfach gleich hier unterhalb den Bezirk, in dem man tätig ist, anklicken und mit Foto anmelden. Bitte den genauen Namen der Feuerwehr auch in der Bildbeschreibung angeben!

Hier unterhalb den Stimmzettel herunterladen, ausdrucken und Unterschriften sammeln, was das Zeug hält. Im Ort, bei Partnerfeuerwehren, und, und, und ...

Ausgefüllte Stimmzettel schicken Sie bitte an die Kleine Zeitung, Kennwort „Platzwahl“, Gadollaplatz 1, 8010 Graz.

Download Platzwahl Stimmzettel (97kB)

Wer bis 1. Juli, (Einsendeschluss, es gilt der Poststempel) die meisten Stimmen für sich verbucht, gewinnt.

Die Preise: Die stimmenstärkste freiwillige Feuerwehr bekommt ein Siegerfest in ihrem Ort gesponsert. Die Top 5 der Freiwilligen Feuerwehren erhalten je eine exklusiv gekennzeichnete Steiermark-Herzbank. Auch die Beste in der Kategorie der Betriebsfeuerwehren bzw. der Berufsfeuerwehr wird mit dieser Platzwahl-Trophäe ausgezeichnet.



Schicken Sie uns bitte Bilder von der Stimmenjagd Ihrer Feuerwehr per E-Mail an platzwahl@kleinezeitung.at oder posten Sie sie Bilder oder Videos hier auf unserer Platzwahl-Facebook-Seite.